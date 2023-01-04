國外新冠疫情未停，正修科大境外籍生寒假選擇留台過年，國際事務處今天特為他們舉辦極具春節氣息的「金兔圍爐新好年」活動，透過貼春聯、春節歌曲聯歡，感受歡樂年節氣息，一解思鄉之情。

國外新冠疫情未停，許多遠從印尼、越南、泰國、印度、菲律賓來台求學的正修科大外籍生，今年無法回國與家人團聚，寒假選擇留台。

正修科大為解外籍生無法回家的思鄉之情，國際事務處特舉辦融入中華文化的「金兔圍爐新好年ACNY family Festivities 」活動，許多同學一走進會場就被兩個倒寫的「福」吸引，同學知道原來是意寓福氣到了，覺得好有意義，所到之處都貼著紅紙，一片喜氣洋洋，充滿濃濃的過年氣氛。

校長龔瑞璋一進到會場，就受到100多位外籍生熱烈歡迎，龔瑞璋貼好「春」聯後表示，許多外籍同學離鄉背井到台灣學習沒有回家鄉，過年快到了，學校特舉辦台灣過春節的活動，讓他們感受喜氣洋洋的春節氣氛，淡化對家鄉的思念。

外籍生並演唱一首接一首的過年歌曲，臉上充滿愉悅笑容，現場歡笑聲此起彼落，一片和樂融融。

來自印尼就讀工業工程管理研究所一年級同學丁中文說，正修安排的春節活動，熱鬧又有趣，讓他很開心，可以跟大家一起過年。來自泰國就讀應用外語系二年級同學王閃閃接著說，雖然很想家，但在台灣過年一樣很開心。