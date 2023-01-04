高市議會2月1日將召開臨時會，國民黨高市議員邱于軒今（4）日指出，自己要針對預算一一檢視，近日行文向高市府衛生局索取資料，衛生局卻回函要她自己去衛生局官網下載，讓她氣炸痛批「完全執政、完全傲慢」。

國民黨高市議員邱于軒今（4）日指出，自己要針對預算一一檢視，近日行文向高市府衛生局索取資料，衛生局卻要她自己去衛生局官網下載，讓她氣炸痛批「完全執政、完全傲慢」。（柯宗緯翻攝）

「可惡至極！」邱于軒提到，2月1日即將開議，她要針對各局處的預算一一審視，特別是衛生局，「每次都拿著防疫大旗規避監督」，她去年12月13日行文要求調閱過去2年的防疫經費決算資料，未料12月26日衛生局竟然以公文函復她自行到網站「請逕自下載運用」。

邱于軒獲悉簡直氣炸，她痛批，從黑心快篩到採購數量流向等，每次高市衛生局都試圖隱匿不說明，推託過去2年因為防疫繁忙，無法提供完整質詢鎖區資料，但如今疫情趨緩，衛生局的傲慢卻變本加厲，「連索資都要我自行下載，連說明都不說明，這不是傲慢什麼叫傲慢？」

「陳其邁的第二任期果然開始回歸本性，要做高雄人的『爸爸』了！」邱于軒指出，衛生局未派人來溝通，討論新年度的預算編列重點，反而是用如此粗劣的方法規避議員索資。

邱于軒還加碼爆料，近日接獲醫護人員陳情指出，市府去年宣布「高雄市專責病房醫事人員特別津貼加碼」，除中央津貼外，市府再加碼1000元，近日卻有人說沒有領到，或領到的金額不夠，她想藉由決算內容檢視市府是否有編列該筆預算，但衛生局卻是如此態度，讓她相當傻眼。