國立傳統藝術中心首屆「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」，今天下午舉辦結業藝生授證典禮與謝師禮，24名結業藝生齊聚，並向他們的劇團導師行謝師禮，導師也將象徵傳承與祝福的配件贈予藝生，期許藝生肩負傳統的使命，昂首邁向成角之路。

明華園戲劇總團藝生陳彥名代表致詞時表示，「很歡喜卻也很辛苦」，4年的時間從完全不會到有機會站上台發光發熱，是人生中最大的突破。後場藝生代表榮興客家採茶劇團鍾繼儀則提到，因為有接班人計畫讓自己能無後顧之憂地學習，在4年中加強更多的學習力度。

2位藝生及多位劇團導師，不約而同提到傳統藝術傳承的辛苦及不易，還有藝生更因家人的不支持而退出。對此，唐美雲歌仔戲團長唐美雲感性表示，傳統藝術的道路很辛苦，但是從這些藝生身上感受到希望，期盼家長多給孩子們鼓勵，「孩子們夠勇敢，我將捨命相陪」。

典禮的授證儀式，由文化部長李永得頒發結業證書，肯定藝生們4年來勤勉不懈地習藝，他也勉勵藝生們持續努力，成為傳統藝術的未來。

劇團導師包含一心戲劇團長孫榮輝、民權歌劇團長林金泉、明華園戲劇團計畫導師孫翠鳳、唐美雲歌仔戲團長唐美雲、陳錫煌傳統掌中劇團長陳錫煌、當代傳奇劇場藝術總監吳興國、榮興客家採茶劇團藝術總監鄭榮興與計畫導師劉麗株、台北木偶劇團長林永志、薪傳歌仔戲劇團演出總監張孟逸等出席接受謝師禮，並贈予藝生傳承配件，見證新一代傳統藝術接班人的初登場。