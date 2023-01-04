高雄一名人妻發覺洪姓丈夫在外有小三，2人的對話紀錄相當親密，內容提及，「你沒有穿內衣喔，等一下看到硬起來怎麼辦？」等語，讓她大受打擊，故依法向2人求償50萬元。高雄地院鳳山簡易庭審結，判2人應連帶賠償40萬元為適當。可上訴。

判決書指出，正宮主張，為洪姓男子的妻子，但張姓女子明知洪男已婚，仍於2018年間與洪男交往，還於通訊軟體中稱呼張男為「小老公」，2人還會互傳，「你沒有穿內衣喔，等一下看到硬起來怎麼辦」等親密對話，並有睡同房多次發生性行為等情事，讓她精神大受打擊，故依法向2人請求連帶賠償50萬元。

對此，張女稱，她不爭執洪妻的所有主張，但通姦罪經大法官宣告違憲，且透過憲法脈絡梳理婚姻關係，可知配偶彼此間為獨立自主的個體，不被另一方獨佔，認為洪妻無理由向她請求損害賠償；洪男則提出書狀聲明，坦承自己侵害妻子的配偶權，但求償金額過高，他實在負擔不起。

高雄地院鳳山簡易庭審理時，法官指出，大法官釋字791號雖宣告通姦違憲，但並未否定婚姻關係中，夫或妻對他人的配偶身分法益及配偶權已不復存在，故不採信張女說詞，酌情後判2人應連帶賠償40萬元為適當。可上訴。