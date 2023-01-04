3月31日前，周日至周五入住具南洋度假風的經典客房，一晚2999元起，房價下殺21折。(高雄義大皇家酒店提供)

義大皇家酒店義式餐廳Casa Fontana，1月起推出義式料理吃到飽活動。(高雄義大皇家酒店提供)

墾丁是南台灣旅遊勝地，冬天氣候溫暖舒適，不少人選擇到墾丁旅遊避冬。(統一渡假村提供)

墾丁統一渡假村於小年夜到初七推出「住房送福袋專案」，除夕至初五還能抽紅包。(統一渡假村提供)

新竹馬武督森林城堡超吸睛，入住宛如沉浸童話仙境般夢幻。(統一渡假村提供)

寒假和農曆春節即將到來，隨著防疫政策鬆綁，民眾開始計畫出遊，南台灣冬天溫暖，適合旅遊，是不少人避冬出遊的口袋名單。位於高雄度假勝地義大世界內的義大皇家酒店，主打平日入住，每人最低750元。墾丁統一渡假村則推出春節住房送福袋、抽紅包，指定日住房三天兩夜，加贈一位12歲以下兒童免費。

【五星飯店純住房2999元 每人最低750元】

高雄義大皇家酒店推出「春遊義大驚喜久久」住房專案，3月31日前，周日至周五入住12坪大、有兩張標準雙人床的家庭房或具南洋度假風的經典客房，一晚2999元起，4人住房平均每人750元起，房價下殺21折。周六入住每房須加價1000元，連續假日每房每晚則須另外加價1500元。若搭配飯店內義大利餐廳吃到飽，一泊一食雙人優惠價3999元，可任選豐盛的自助式早餐或義大利餐廳最新推出的義式料理吃到飽晚餐。

【一泊二食4999元 住兩晚加贈500元禮券】

另外，業者還提供一泊二食套裝行程，平日雅緻家庭房或經典客房一晚，含二位成人自助式早餐與義式料理吃到飽晚餐，售價4999元，加購兒童餐點每位150元起，成人499元起，連住兩晚每房加送義大世界禮券500元。1月21日除夕夜至1月25日年初四不適用。

新年新氣象，飯店內義大利餐廳Casa Fontana提供新型態義式料理吃到飽，包含多款義式燉飯和經典手工披薩、特色麵食，義式湯品等十多款佳餚均可現點現做吃到飽，每位成人499元起，孩童150元起。

【墾丁統一渡假村 春節住宿送福袋、抽紅包】

統一渡假村墾丁館於小年夜到初七推出「住房送福袋專案」，雙人房一泊二食7888元起，除夕至初五還能抽紅包。此外，預訂大年初五到初八雙人房三天兩夜，含兩天早、晚餐，再贈一位12歲以下兒童免費入住，含兒童早晚餐，要價13600元起，每房每天平均6800元起，可以瘋玩渡假村內的水陸設施及闖關冒險，還能造訪貓鼻頭、龍坑、鵝鑾鼻燈塔等人氣景點。

小年夜至初七，台中谷關統一渡假村和新竹馬武督也推出「住房送福袋專案」，谷關統一渡假村適合全家大小出遊，沉醉浪漫山林、享受暖心溫泉，踏青享受芬多精，晚間還有音樂會及賓果連線，熱鬧滿分。雙人房一泊二食13888元起。

新竹馬武督超吸睛的森林城堡深受大小朋友喜歡，入住體驗沉浸式夢遊仙境，除夕至初五還有暢玩農家樂、挑戰市集等開春活動，雙人房一泊二食7888元起。