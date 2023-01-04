美國聯準會（Fed）前主席葛林斯班（Alan Greenspan）表示，金融市場乃至全世界最應該擔心的黑天鵝事件，就是中國大陸與台灣爆發某種衝突。

葛林斯班目前擔任顧問資本管理公司（Advisors Capital Management）高級經濟顧問，3日他在該公司網站發表一篇最新經濟情勢問答評論中指出，目前該區域的世界貿易量很多，以及台灣企業製造的晶片數量，促使任何衝突都可能成為潛藏的惡夢。

據Fed去年11月4日發表《金融穩定報告》顯示，在12~18個月內最多專家提及

「中國和台灣衝突」、名列美國金融系統潛在風險第4名。

美國財經媒體報導，葛林斯班提到，隨著央行打壓通膨的緊縮貨幣政策，美國陷入衰退是非常有可能的。他說，雖然美國消費者物價指數（CPI），連續兩個月降溫，但並不構成Fed避免溫和衰退而轉向寬鬆的理由。

葛林斯班警告，若Fed降息速度過快最大風險是，通膨可能再度飆升，一切又回到原點，並損害Fed作為擔保物價穩定的公信力，光是這個原因，他預估Fed不會過早轉向寬鬆政策，除非要避免金融市場失靈。

近七成的大型金融機構認為，美國今年將陷入經濟衰退，罪魁禍首就是Fed從去年起一直升息。多數專家展望預測，Fed將在今年第2季暫停升息，並從第3或第4季開始降息，到了年底，美國經濟和股市將跌深反彈。