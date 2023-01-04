台南市選前選後爭議黑金事件不斷，陸續發生88槍槍擊案，學甲爐碴案郭再欽等8人遭起訴，警察局高層到新竹喬事拒捕、駕車逃逸被竹縣員警開8槍，以及議長賄選案，檢調在涉嫌的中間人家中搜出800萬元等事件。媒體人黃揚明發現，這些案件有個共通點：「台南黑暗面的數字密碼8。」

學甲88槍槍擊案持續偵辦，警方去年12月14日逮獲提供槍彈的楊展華，16日傍晚根據情報，再到新北市新莊區逮捕涉嫌提供楊男衝鋒槍的蔡姓男子，蔡男為台南人，但獨自搬到新莊一處住宅大樓居住多年，警方將他逮捕進行偵訊，據悉，全案恐與百億龐大光電利益有關。

民進黨中執委郭再欽涉及台南學甲爐碴案，台南地檢署去年12月13日將郭等8人依違反廢清法、竊占、公司法等罪起訴。也被捲入88槍槍擊案的郭再欽隔日則書面聲明宣布，因特定政治勢力操弄，導致他被攻擊為黑金，為專心循法律途徑捍衛清白，自即日起辭去民進黨中執委職務。

台南市警察局祕書室主任莊武能捲入新竹議員遭恐嚇取財案，2日遭兩大過免職。莊武能出面痛批新竹警方「像黑衣人」拿槍又不停敲車，新竹警則嚴正駁斥並還原事發當下表示，員警第一時間即表明身分，莊武能在現場拒捕還開車衝撞員警，員警才開槍，警方在全案中依法執行公務。

台南市正副議長選舉賄選案，台南地檢署3日大動作搜索，傳喚正副議長在內的11名涉案被告後，僅圓山國際開發公司總裁楊志強及郭再欽被聲押，其餘均獲保釋，南市區漁會理事長林士傑則未到案。由於檢調人員搜索楊志強的公司時發現裝有現金800萬元的保冷袋，懷疑是選舉後謝金。

「台南黑暗面的數字密碼8。」黃揚明今(4日)在臉書發文提到上述數案涉及的巧合：88槍槍擊案。學甲爐碴案郭再欽等8人遭起訴。警察局高層到新竹喬事拒捕，駕車逃逸被竹縣員警開8槍（共開9槍，1槍對空）。議長賄選案，檢調在涉嫌的中間人家中搜出800萬元....。