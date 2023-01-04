竹東榮民醫院守護當地民眾超過1甲子，也是台3線重要的急救責任醫院，2013年1月1日時與台北榮民總醫院垂直整合，改隸為台北榮總新竹分院，朝醫學中心專業品質及社區醫院貼心服務目標邁進。4日舉辦改隸10年有成慶祝活動，承諾未來將持續在地深耕、守護偏鄉，朝成為典範社區醫院、地區民眾最信賴醫院的願景努力。

竹東榮民醫院是竹東地區及鄰近鄉鎮最重要的社區醫院，雖醫療資源缺乏，仍肩負起守護鄰近9大鄉鎮鄉親之健康。在國軍退除役官兵輔導委員會推行榮民醫療體系經營整合計畫後，與台北榮總垂直整合，10年前改隸為台北榮總新竹分院，4日舉辦10年慶祝活動。

北榮新竹分院表示，10年來除了持續地堅守崗位，也積極突破發展，打造榮民醫院特色品牌，屢獲SNQ國家品質標章的肯定，並推動居家在宅安寧，協助新竹縣9大鄉鎮民眾實現在地終老，成為獨有的亮點。

北榮新竹分院也與清華大學密切合作，在2020年承接經營清華大學附設診所，去年12月更簽約為清華學士後醫學系的教學合作醫院，北榮新竹分院也在院內設醫療教學中心，開設社區與偏鄉醫療實務課程，象徵北榮新竹分院將延續醫療服務精神，承接培育偏鄉醫療人才的重任。

新冠疫情疫情肆虐之時，北榮新竹分院配合國家政策，迅速成立團隊，加入國家防疫隊，率先打造P2負壓分子生物實驗室，通過衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎分子檢驗實驗室認證，為大竹東鄉親的健康築起第1道防線。

改隸10周年，北榮新竹分院承諾未來仍持續在地深耕，守護偏鄉，展望未來，朝成為典範社區醫院、地區民眾最信賴醫院的願景努力，以絕佳的醫療服務品質造福鄉親。