台灣交通意外頻傳，禮讓行人只是口號？有網友分享行車紀錄器影片，可以看見一輛警車通過路口斑馬線時，已有2名學童踏進斑馬線，但警車並未停車禮讓，而是直接通過右轉，畫面曝光引發批評，「這個有關單位該注意一下」、「小孩子過個馬路戰戰兢兢的」。
有網友今日在PTT八卦板分享行車紀錄器影片，可以看見警車未鳴笛狀況下，行經路口斑馬線，卻未禮讓要過馬路的2名學童，怒批「要怎麼查這是哪個單位的車？連小學生的線都剪」，更指出警車當下沒開燈、沒響警笛就沒有急迫性，之後2名學童看見後方騎士停下禮讓，才小心翼翼地通過馬路。
行車畫面引起網友熱議，紛紛砲轟開酸，「的確滿垃圾的，應該是環保局吧」、「地上停字跟閃紅燈一樣，都沒人在理」、「真的看過不少警車正常巡邏時像三寶一樣的開法跟騎法」、「這才是真實世界的北部，再看看左邊的紅線違停」、「人民保母提早教育孩子要閃四輪呀」、「鴿子意外嗎？開老百姓單很EZ，自己人隨便」。
根據畫面顯示時間為去年12月27日早上7時許，當晚台中市發生公車快速左轉撞死母嬰的事故，再度掀起大眾對於行人道安的關注，希望政府好好改善交通安全問題。
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