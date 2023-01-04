繼好玩的竹北公24興隆公園、芎林公1方口獅主題公園、公4水霧自然遊戲場陸續開放，新竹縣好玩公園再添3座，歷時3年的竹北市高鐵兒4、高鐵公7、公兒9公園終於完工，將於8日上午9時30分在高鐵兒4公園舉辦完工開箱派對，派對以勇闖魔豆密林為主題，現場有雙人魔術表演、兒童身體律動課程、好玩的劇團繪本故事劇場等活動，歡慶公園順利完工。

產業發展處表示，兒4、公7公園以竹北豆子埔溪作為主題發想，融入童話故事《傑克與魔豆》為設計概念，讓孩子在兒4公園可以到魔豆密林，體驗攀爬魔豆造型攀爬網，在自然素材舖面上奔跑，尋找公園中埋藏的金蛋，接著到公7公園勇闖魔王城堡，挑戰垂直攀岩牆、懸空踏板、滑桿，給孩子豐富的遊戲體驗。

公兒9公園則配合原有的鳳凰木老樹，以鳳凰為主題，打造鳳凰飛翔主題遊戲區，團隊精心設計滑軌、攀爬架與鞦韆等符合飛翔意象設施，同時設置木屑鋪面，以符合整體景觀。

新竹縣人口持續成長、都市蓬勃發展，縣長楊文科認為公共建設也必須跟上腳步，才能健全都市生活機能，因此他推動3年2億元打造22座特色公園政策，歷經多場次公民參與廣集民意而規畫。

楊文科表示，從去年開始，竹北市公24興隆公園、芎林鄉公1方口獅主題公園、公3運動公園、公4水霧自然遊戲場陸續開放，獲得鄉親好評及國際獎項肯定，如今將再添3座特色公園，提供竹縣大小朋友更優質遊憩體驗。