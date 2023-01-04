邱鋒澤昨（3日）晚間釋出專輯第二波主打歌《浮木》MV，邀請2021曾合唱歌曲《年輕有為》（粵語歌名：一表人才）的香港團體MIRROR成員 EDAN呂爵安客串演出，帶給歌迷新年驚喜。

邱鋒澤釋出新歌《浮木》MV。(原音兄弟提供)

《浮木》MV 與香港知名導演Maggie Leung與Sheng Won 合作，特地前往香港取景，畫面中充滿濃濃香港風情，有道地茶餐廳、煲仔飯等，首次到香港拍攝的邱鋒澤表示「來香港拍MV很興奮，有點邊玩邊工作的感覺，跟在台灣拍很不一樣，快10年沒有來香港了，覺得變得很不一樣，真的很開心，也希望未來有一天可以去更多地方拍攝其他作品」。

邱鋒澤釋出新歌《浮木》MV。(原音兄弟提供)

邱鋒澤與香港新進演員Sheena合作，MV中邱鋒澤飾演小時後離開香港，因母親過世而回到曾生活過的香港老家，在最孤獨與難過之際遇到了由Sheena飾演的女主角，女主角也因生活工作不順遂，兩個寂寞的靈魂因緣際會下彼此靠近，也成為了彼此的浮木。對於這首歌邱鋒澤解讀，每個人生命中都會遇到自己的浮木，不管是友情、親情或是愛情，浮木就是在講述這個故事，希望透過這首歌可以療癒、感動到大家。網友也紛紛留言「鋒澤演技大躍進！很多細節都非常有張力」、「看完MV真的滿滿的感動，覺得被救贖了」。

而EDAN呂爵安也在MV中客串演出，雖然只有短短的一幕，卻也讓這隻MV充滿話題。其實當日在拍攝現場也是邱鋒澤與呂爵安第一次見面，兩人上演一段初戀相擁的戲碼，並開玩笑稱「當了一年的網友現在終於成為『肉友』了」，對於第一次見到邱鋒澤本人，呂爵安表示，一直都是邱鋒澤的粉絲，看到本人有點夢想成真的感覺，而且本人皮膚也太好了吧！邱鋒澤也請呂爵安推薦香港道地美食，並相約過幾天在香港吃飯。

新的一年邱鋒澤工作滿檔，即將在本週末1月8日 13：00於西門紅樓舉辦《DEEP AWAKENING》專輯簽唱會。1月14日~1月17日在PPP時尚藝文空間舉辦《DEEP AWAKENING》專輯展覽。2月25日也將於台北流行音樂中心舉辦《DEEP AWAKENING》巡迴演唱會台北站，目前已於KKTIX全面啟售。