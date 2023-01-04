行政院長蘇貞昌今宣布將於農曆年後每人發放6000元，台中市議員周永鴻在臉書上感謝中央順應民意，並提出3點要求，希望市府能以相應的政策幫助市民。研考會表示，市府自疫情發生以來，除強化防疫業務、保障人民生命安全外，也推出多項紓困振興方案。

周永鴻表示，這幾年在疫情、俄烏戰爭造成全球原物料上漲等事件影響下，許多非典型就業的家庭生計陷入困難，感謝中央順應民意提出發放現金的方案，為許多家庭帶來及時雨。

周永鴻也向台中市政府提出3點具體要求，包含清楚向台中市民說明後疫情時代對於紓困、振興的具體作為；盤點地方稅並檢討可部分減免甚至免徵的項目，如房屋稅、地價稅；敬老愛心卡補助應視作現金，讓長者單次使用能全額補助，取代現行的補助制度。

周永鴻解釋，稅收超徵，地方統籌分配款也會增加，過去曾多次在議會提及敬老愛心卡不好用、限制多，補助1000點不等於能用滿1000點，盼市府能補足預算，讓長者能單次使用全額補助，用好用滿。

研考會表示，市府自疫情發生以來陸續推出「紓困九箭」、「紓困十方」、「振興經濟大補帖」及「紓困振興e79計畫」等計畫，陪伴業者共度難關，去年5月推出的「紓困振興e79計畫」，具體作為有舉辦台中購物節活動、租金減壓、減稅延繳、家戶補貼、產業補貼、交通補貼及各項餐飲、旅遊、商圈市場的行銷、補助等，隨著後疫情時代來臨，市府將持續與市民攜手抗疫，加速百業復甦，已展開內部研議、評估，整體評估結果將於適當時機對外公布。

地方稅務局說明，關於地方稅相關減免、退稅及紓困措施，台中市已盤點及檢討，並主動辦理且首創節稅通知書，主動通知民眾協助減免稅捐；有經濟因素有繳稅困難的民眾，也提供民眾加計利息分期繳納措施。社會局指出，台中市敬老愛心卡服務以鼓勵長輩及身心障礙者社會參與及健康促進為目的，將依財政紀律考量，依目前方式持續執行。