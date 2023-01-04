嬌蘭（Guerlain）過去發表數百支保養作品中，以蘭花做為保養品意象的產品不在少數，但在2023開春之際，品牌發表了他們「首度」以蘭花色彩為靈感而設計的「Red Orchid胭脂紅蘭限定系列」，從唇彩、眼彩到底妝系列，均包覆強烈的蘭花之美。嬌蘭彩妝創意總監Violette也特別提到，她臆想了一系列的紅色彩妝做為向嬌蘭的致敬，因為蘭花正是嬌蘭的「根本」。而Red Orchid系列商品除了換上充滿奢華大氣的紅絲絨外觀，並於絨布面打印上蘭花葉脈紋理。唇膏延續品牌熱銷的緞面光澤唇膏感，另外發表紅絲絨霧面質地與金燦絲絨質地，搭配色選火焰蘭、紅花石斛蘭、火星蘭三種色彩。

嬌蘭彩妝創意總監Violette以Red Orchid胭脂紅蘭限定彩妝系列示範妝感。（嬌蘭提供）

M.A.C超奇肌花瓣系列專為打造裸妝而生，修護花瓣精萃2000元／30ml、嫩顏花瓣霜1950元／50ml、清爽花瓣淨妝油1600元／200ml、專業保養刷1750元。（M.A.C提供）

同樣打著「首度」字樣，專業彩妝品牌M.A.C發表了結合保養與清潔兩用的Hyper Real超奇肌花瓣系列，包含超奇肌清爽花瓣淨妝油、超奇肌修護花瓣精萃、超奇肌嫩顏花瓣霜，及001專業保養刷，全系列均採用日本新瀉雪域的珍稀白芍萃取，塗抹於臉上時，就能同時為臉部肌膚打下良好保養基礎。超奇肌清爽花瓣淨妝油同時具備山茶花油、葵花籽油、荷荷芭油的植萃成份，能以溫和不刺激的方式溶解臉部彩妝與毛孔髒污，並在乳化後只留下如水般滋潤的光滑與彈性，是不可多得的一件卸妝聖品。另外搭配超奇肌修護花瓣精萃與超奇肌嫩顏花瓣霜混用，無異是為肌膚做好天然的保護手段。