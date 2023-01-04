和嵩金屬建材有限公司、和嵩建設股份有限公司今（4日）捐贈1輛消防後勤車，捐贈者和嵩企業總經理丁冠介，出身雲林台西，白手起家有成，回饋故鄉，他曾捐贈調式課桌椅、足球門、冷氣、圖書館設備、清寒獎助學金、復康巴士等。

丁冠介得知雲林縣消防局消防救災車輛需汰舊換新，主動聯繫捐贈，4日由該公司經理丁旭芳代表致贈，消防局長林文山代為接受。

林文山介紹，丁冠介總經理是台西人，白手起家創立和嵩金屬及和嵩建設，感念一生曾幫助過他的人，經營企業秉持為對方著想的精神，30多年來捐助過各縣市教育物資及協助公益活動，精神可佩。

丁旭芳致詞表示，消防是守在災難第一線的英雄，災民的出口是這些英雄的入口，這個念頭催生這部消防後勤車的誕生，希望能盡一點心力，載著消防人員發揮救災功能，保障民眾財產，這就是博愛互助精神的體現，心裡滿是歡喜，盼藉此拋磚引玉，有更多企業、善心人士共同關心防救災工作。

林文山說，「119」代表安心與信任，24小時不間斷服務，是鄉親安居樂業最有力的防線，感謝丁總經理的善心義舉，政府資源有限，地方民力無窮，雲林縣消防局矢志提升救災效率，為縣民打造安全、安心的居住環境。