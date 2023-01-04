瑞士鐘表品牌美度（MIDO）鎖定千禧世代，推出新款Multifort M Chronometer「先鋒系列」M天文台認證腕表，並邀請以《黑的教育》奪下2022金馬獎最佳男配角的朱軒洋站台，跨年時至日本旅遊充電的他，以灰色西裝搭配Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕表，表面的墨綠色漸變設計讓他直呼十分喜歡，並開心分享自己首次的日本自助旅行經驗感觸很多，也讓自認平時節儉的他荷包失血不少，「從頭上的帽子到腳上的鞋子，什麼都買了。」13天的旅程除到處走走看看，還安排滑雪、泡溫泉的行程，「雖說是旅行，但時間掌控還是要拿捏，不然有時候就會錯過很多事。」笑說如果這趟旅程若有MIDO瑞士美度表當旅伴會很棒。

首度參與鐘表品牌活動的朱軒洋，笑說自己與MIDO 美度表品牌理念十分相似。（MIDO 美度表提供）

朱軒洋日前至日本自由行順道跨年，女友也愛相隨13天的旅程讓人十分羨慕。而他除因此愛上泡溫泉外，也直呼受日本的文化、街頭行人的穿搭等影響，整趟旅程都開始注重穿搭，除提前一日進行搭配外，還忍不手滑買了滑雪衣、毛帽、大衣等單品，花費高達15萬元，不過朱軒洋補充「我平時很節儉不太買東西，因為品牌會贈送。」似乎是有些不好意思，機警笑說「不說這個來聊美度表吧！」過去多從事籃球等較為激烈運動的他，透露過去因怕運動時會刮傷手錶，而未養成戴表習慣，也因此不甚了解美度表這個品牌，不過深入瞭解後自認與品牌的連結度很高，美度表基於精緻高超的工藝下持續精進，同時也不段創新衍生出多種經典款式誕生，「跟演戲一樣，雖然是一樣的事情，但每次（演繹方式）都不同。」同樣都是在一個基準下精進持續進步，企圖達到先鋒的地位。

MIDO美度表 Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶，搭載矽游絲，提供80小時動力儲存，4萬400元。（MIDO 美度表提供）

此次品牌推出的Multifort M Chronometer「先鋒系列」的M除了象徵品牌首字母的M、Multifort的系列名稱，同時也代表該系列鎖定的客層更瞄千禧世代（Millenary），該表款使用通過瑞士天文台認證（COSC）的Caliber 80 Si自動上鍊機芯，並具備抗磁的矽游絲、以及80小時動力儲存性能。42毫米的精鋼表殼有銀色、黑色PVD處理兩種成色，訂價為4萬400元至4萬1800元。另外同系列還有四款ltifort M先鋒系列M腕表，機芯同樣使用Caliber 80自動上鍊機芯，並以精鋼表殼搭配銀色、黑灰漸變、黑藍漸變與灰色漸變四種面盤，機芯則經過3方位調校與80小時動力儲存，訂價則約在2萬7300元至2萬8300元之間不等。另外品牌也表示自2023年1月1日起，過往購買曾推出的「具瑞士天文台認證表款」表款全球保固，從兩年延伸至五年。

MIDO美度表全新Multifort M先鋒系列M腕錶，2萬8300元。（MIDO 美度表提供）