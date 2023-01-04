配合農曆假期，財政部宣布，去年第4季小規模營業人的營業稅延後繳納，繳納期間延後，繳納期間為2月13日到2月22日，有繳納應納稅額的小規模營業人27萬家可受惠、好過年。

財政部表示，依據《加值型非加值型營業稅法》第40條、第42條第2項及同法施行細則第45條規定，按季查定課稅的營業稅案，稅捐機關原本應該在1月底前填發繳款書送達納稅義務人，繳款間到2月10日止。

但是考量郵局期間在1月20日到1月29日農曆春節假期，郵局暫停寄送作業，為使繳款書合法送達營業人，依限繳納，改訂繳納期間為2023年2月13日到22日。

另為方便營業人繳納稅款，提供便利商店、晶片金融卡、活期儲蓄存款帳戶、自動櫃員機、信用卡、電子支付和行動支付等多元繳稅管道。

根據賦稅署統計，目前小規模營業人家數大約52萬，扣除未達起徵點、未需繳稅者，大約27萬家，首季稅額大約是8.7億元。