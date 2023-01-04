內政部將於2025年實施的國土計畫制度，今（4）日在新北市石碇區舉辦地方說明公聽會，由於未來將衝擊現有農業用地的使用，因此新北多區農會代表到場抗議，新北市議員陳儀君也痛批此計畫「非常粗糙！」

現行的全國區域計畫制度將改為國土計畫制度，並於2025年開始實施，各地方政府也陸續展開地方說明公聽會。今天在新北市石碇區舉辦時，包含瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、石碇、坪林、三峽等多區農會幹事以及新北市青農聯誼會代表到場抗議，針對區內大部分私人土地將被畫入「國土保育地區」造成農業衝擊發表訴求。

新北市青農聯誼會茶葉組組長謝昶志指出，合法耕作土地資源有限，覓地耕種已大不易，如今國土地畫制度改變，使偏鄉可合法耕作的土地大面積畫為國土保育區，且使用原則極其嚴格，對農民權益勢必造成影響。

新北市議員陳儀君指出，國土計畫實施之後，將農地匡列到國土保育區勢必對農業造成非常嚴重的損害，對於許多農地沒有詳盡的現場會勘即被列為「環境敏感地區」而匡列為國土保育第一類，她也痛批計劃制定「非常粗糙！」對農友是非常不友善的。

新北市近年致力於推展地方特色，鼓勵青農返鄉，若在國土計畫實施之後，也會造成相當衝擊，陳儀君就直言，這樣的做法無疑是在消滅偏鄉青年返鄉務農的道路。

所以陳儀君建議，對於現況已經是從事農業用途的土地，應該開放恢復農業用途第三類，鼓勵已經在從事農業的青農並給予保障，否則國土計畫一但實施，即使未來執政者換人，也會受限於法源導致農業無法發展。

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