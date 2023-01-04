方文琳擔任羅慧夫顱顏基金會「好好長大」募款活動愛心大使。（林淑娟攝）

方文琳（中）擔任羅慧夫顱顏基金會「好好長大」募款活動愛心大使。（羅慧夫顱顏基金會提供）

方文琳擔任羅慧夫顱顏基金會「好好長大」募款活動愛心大使。（羅慧夫顱顏基金會提供）

方文琳4日為羅慧夫顱顏基金會擔任募款活動愛心大使，並為顱顏患童圍上祝福圍巾，盼顱顏小天使好好長大。方文琳憶起自己讀幼兒園時也曾因外型被霸凌，她說自己從小就「頭大身小」，頭髮又多又捲，長期被坐在她身後的調皮男同學霸凌，每天被捏脖子捏到受傷，回家也不敢講，有一次對方還對她說「妳的大頭掉了」，結果她竟傻傻受騙，真的低頭往下找。

方文琳2004年曾和宋逸民合作過民視 《慾望人生》，不過她說兩人沒有直接對戲，加上時間太久遠，跟對方真的不太熟，「阿彌陀佛，我是佛教徒，基督教這一塊我真的不是很了解」；被問起基督教的「什一奉獻」，她直言自己的佛教信仰完全沒有這種問題，常去的桃園宏願大千世界，她只會貢花貢果，法會1個月2次，有時間就去，一般道教廟宇的點光明燈，在釋本藏師父這裡是隨喜，一毛錢都不給也可以，不會有任何壓力。她說：「有多餘能力，不如就奉獻給羅慧夫顱顏基金會，做實質上的幫助！」

她確診未滿1個月，至今還在吃中藥調理調理喉嚨不適，之前兩個女兒、身邊同事確診，她都很健康，也自以為身強體壯，不料演完舞台劇《再會吧 北投》最後一場，隔天一篩就確診，「可能是演得太揪心、哭太多，抵抗力下降！本來要開始宣傳及排演隔周的舞台劇《明星養老院》，因為確診剛好都在家休息，足足睡了3天，前兩天身體骨頭痛到不行，怎麼躺都不對勁；幸好銜接得剛剛好，沒有影響演出，只有唱〈掌聲響起〉時有點啞啞的」。至於很多人確診後的「腦霧」後遺症，她則還好，原本每周跑步兩、三次、每次10公里起跳的她，也很久沒去跑步，「後來跑一下就覺得比較喘」。

她農曆春節期間將與兩個齊優、齊薇一起出國度假，因為去日本的人太多，母女3人選擇去新加坡，她以前很少在假日或連假出國，這次是為了配合大女兒要上班，否則機票真的很貴，不過母女機票也是各付各的，小女兒齊薇現在每周四到周一都會到爸爸于冠華烏來的餐廳打工，也是自己賺機票錢。