111年度第2次客語能力中級暨中高級認證、高級認證日前放榜，苗栗縣政府4日指出，凡是通過認證並設籍苗栗的縣民均可申請獎勵金，中級核發獎勵金1000元、中高級核發1500元、高級核發2000元，即日起至1月31日。

縣長鍾東錦表示，苗栗客家人口約佔62.5％是客家大縣，縣府認真推動客家事務，提供客語公共服務，營造客語友善環境，蟬聯客委會4年評核優等佳績，全國打頭名，縣府未來會持續配合客委會推動客語為通行語計畫，努力提高客語能力認證通過率、推動與營造客語友善環境及鼓勵民間共同提供客語服務等，煞猛打拚打造苗栗成為「客家就係生活，生活就係客家」的客家大縣領頭羊。

文化觀光局長林彥甫說，凡設籍苗栗的縣民，戶籍遷入日最晚為111年度第2次客語能力中級暨中高級認證、高級認證考試報名結束日前，參加111年度第2次客語能力中級暨中高級認證、高級認證合格者皆，可提出申請。

但申請人就同一級別、同一腔調認證，曾經本機關或其他機關以同一事由受有獎勵者，不得重複申請本獎勵，請申請人即日起至1月31日止，檢具資料或郵寄至文化觀光局客家事務科辦理，若有相關問題請洽客家事務科037-352-961分機314 。