巴西球王比利（Pelé）辭世，國際足總FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）出席告別式，他居然在比利的靈柩旁邊拿手機自拍，引來球迷砲轟。當時比利的遺體正在公開讓球迷瞻仰遺容，英凡提諾卻在肅穆的氣氛中玩起自拍。英凡提諾事後在IG澄清，他當時距離比利的靈柩沒那麼近，那是現場攝影師（包括路透、美聯社）拍攝角度有問題。

球迷在推特以「沒品、不敬、粗鄙、噁心」各種字詞攻擊英凡提諾，高呼要求「逮捕英凡提諾」，甚至拿他和貪汙腐敗、聲名狼藉的前代主席布萊特（Sepp Blatter）相比，「以為布萊特已經爛透了，這位英凡提諾比他更糟。」

英凡提諾澄清自己絕對沒有失禮的舉動，他在IG貼出另一個角度的照片，可以看到他自拍時與比利的遺體明顯有一段距離，他寫道：「我得知有些人批評我在追悼會自拍的事情，我要澄清的是，我很榮幸當時有比利的前隊友與家人要求與我合影，我當然馬上答應了。比利的老隊友們要求團體自拍，但他們不會操作手機，所以由我代勞。」

告別式現場湧入23萬人，英凡提諾強調：「我是如此地敬愛比利，我絕不可能做出任何不敬的行為。」這位世界足壇最有權力的男人寫道：「如果為了幫助比利的家人而必須承擔謾罵，那我也甘之如飴。」「我希望那些沒有仔細查證的人能夠坦率地修正自己的言語。」