金廈小三通春節專案復航進入倒數階段，為有效控管疫病傳染風險並完備所有準備工作，金門籍立委陳玉珍今(4)日邀請陸委會、內政部、交通部、衛福部、農委會等中央單位與金門縣政府，齊聚水頭碼頭實兵演練復航旅客通關的CIQS（通關、證照、檢疫、安全），共同檢視力求完善所有整備工作，迎接鄉親開心回家過好年。

首先進行的船隻消防演練，假設船尾起火情境，船員依程序完成滅火。(于家麒攝)

棄船情境演練中，參與人員身著救生衣依序逃離船隻。(于家麒攝)

中央考察人員一行上午先至金門縣政府觀光處聽取縣籍鄉親、陸配登記、造冊、查核身分等相關作業情形；下午則到水頭碼頭實地進行船隻消防演練、入出境動線管制作業、以及防疫採檢流程執行情形。

交通部航港局副局長陳賓權(左6)給出100分的高度評價，肯定船隻消防演練整備工作。(于家麒攝)

立委陳玉珍表示，透過在正式復航前實地演練，就是希望做好一切準備工作，讓中斷近三年的小三通復航，能有好的開始。陳玉珍也期待未來經歷春節交通專案後，能夠讓相關通關、檢疫工作順利，逐步朝向小三通正常化前進，她也會與金門縣長陳福海於1月7日搭乘第一艘船前往廈門，為小三通復航留下歷史的見證。

針對入境通關等候採檢時間過長，將加裝防風措施讓鄉親保暖。(于家麒攝)

交通部航港局副局長陳賓權指出，平常航港局就有到各港口進行消防安全抽檢工作，此次剛好搭配小三通復航專案至金門水頭碼頭進行消防安全演練，畢竟小三通客運已中斷近三年，擔心船員對於消防、逃生器材的使用及程序生疏，透過操演後船員們也都依SOP完成各項作業程序，陳賓權並給出100分的高度評價肯定整體的演練工作。

金門縣長陳福海則表示，透過中央與地方的一起努力，讓小三通的復航能夠更嚴謹，一定要在疫情可控的前提下做好所有整備工作。今天的實地演練過程時十分順利，但在入境通關等候採檢的時間稍顯過長，未免鄉親在東北季風的肆虐下挨寒受凍，將請相關單位在採檢區加裝防風措施保暖，並請疾管局加派人手以加快身分確認的程序，縮短鄉親等候的時間，把服務工作做得更加完善。

立委陳玉珍(1排左2)與金門縣長陳福海(1排右2)共同檢視通關的CIQS，力求完善所有整備工作。(于家麒攝)

陳玉珍提到，小三通停航近三年，很早前就已多次質詢行政院長蘇貞昌，希望可以透過人道專案的復航方式，讓小三通逐步開放。行政院雖然拖了近一年，最後同意春節小三通復航專案，門雖開得不大，但至少讓金馬地區的鄉親及陸配，能夠有往來金廈之間便捷的通道。未來也希望小三通這條路能愈開愈大，直到完全正常化通航為止。

入境旅客每人發配一盒快篩試劑，力求做好檢疫工作。(于家麒攝)

陳玉珍另強調，除原有「金馬地區民眾春節交通專案」外，針對鄉親若有緊急人道救援、奔喪等情況，仍可有人道專案的安排。今天除了消防安全演練外，包括通關、證照、檢疫、安全等關卡也逐一演練，農委會防疫局也做好相關動植物檢疫工作，她期待1月7日開始的小三通復航能萬無一失，大家都能快樂出門、平安回家。

針對有發燒症狀旅客，立即由防疫人員檢疫進行隔離。(于家麒攝)