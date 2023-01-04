經濟部技術處推動台灣創新科技接軌國際，帶動產業發展，支持工研院以主題館形式實體、虛擬同步參展美國消費性電子展CES 2023，於5日起一連4天展出涵蓋運動科技，AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等9項創新技術，工研院創新技術也在展前記者會現場吸引外國媒體駐足，現場連線介紹。

COVID-19疫情及元宇宙等議題推動下，催生運動科技的創新研發。扣緊CES 2023創新聚焦Web 3.0議題，工研院主題館今年也首度擘畫運動科技領域，一口氣展示4項創新技術，如智感心運動眼鏡（iSportWeaR）、多觸感擬真體感衣（iMetaWeaR）、非皮膚接觸式肌力感測運動臂帶以及運動生理感測與指導數位分身。

有外媒在試騎工研院的運動生理感測與指導數位分身腳踏車後，對熱影像技術測量生理資訊科技，直呼「真厲害，超酷！」要求攝影師同步拍攝並介紹給觀眾。另有外媒記者表示，「可以邊騎邊矯正姿勢！這正是我想要的，我要靠它恢復身材！」

本次CES的趨勢很多跟元宇宙有關，有外媒大讚工研院的元宇宙科技iMetaWeaR，可讓玩拳擊或西洋劍遊戲者，增添身歷其境感受「很有看頭！非常創新！真是太棒的設計」。並認為工研院iMetaWeaR深具潛力，除了應用在元宇宙，還可以延伸到各種運動訓練，背後潛力商機無窮。

CES 2023官方預估今年會是自疫情爆發以來，美國最大的商業活動，展會規模將相較去年成長40％。全球廠商於CES大展創新技術，台灣也約有148家參展。