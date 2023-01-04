環團質疑用電大戶條款應該更積極推動，經濟部4日表示，用電大戶條款已有相應推動措施，現階段以契約容量5,000瓩以上之電力用戶進行規範，依用電大戶所提報之執行計畫，八成業者規劃2023年度完成義務履行，落實企業社會責任。

經濟部今年度依法規啟動法規檢討如規範義務用戶契約容量、義務裝置容量比例等，外界相關意見將作為年度檢討參考。

經濟部能源局說明，依照用電大戶條款規定，用電大戶應於第2年（2022年）申報執行計畫書，並於5年內完成義務履行；依業者申報資料說明，其履行義務方式分為:設置再生能源發電設備412MW（43.6％）；購買再生能源電力及憑證492.2MW（52％）；設置儲能設備41.6MW（4.4％）；經濟部將協助輔導業者如期完成相關義務。

能源局指出，用電大戶條款旨在於引導企業善盡社會責任，接軌綠色供應鏈之國際趨勢，推動初期以契約容量5,000瓩以上之電力用戶為優先推動對象並建立相關典範，供其他業者參考推動，後續將視義務履行成效，依法每2年檢討相關措施。

能源局強調，再生能源發展須兼顧環境生態、成本效益與分期均衡發展，針對用電大戶條款之檢討修正，將持續積極與外界溝通，以期了解各界意見，作為檢討及評估參考。