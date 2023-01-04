112年召開股東常會日期事前登記作業，於4日上午9點起開放登記，截至當日下午2時止登記結果，5月30日、31日；6月9日、13日、14日、15日、16日、19日、20日、21日、27日、28日等12日，是今年股東會的黃道吉日。

證交所表示，112年股東常會日期事前登記作業從4日上午9點開放登記，經統計，截止至1月4日下午2時，上市、上櫃及興櫃公司共計2,004家已上線登記其預定股東常會召開日期，占全體上市、上櫃及興櫃公司2,079家數比率96.39％；其中上市公司有934家已上線登記，占全體上市公司971家數比率96.19％。

另經統計，5月30日、31日；6月9日、13日、14日、15日、16日、19日、20日、21日、27日、28日等12日股東常會日期已登記額滿（每日80家）。證交所提醒，尚未上線登記之公司，最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報作業辦法。