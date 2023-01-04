車廠龍頭和泰汽車暌違三年，今晚舉行尾牙，和泰車董事長黃南光表示，汽車產業正面臨重大變革，電動化車款的銷售占比已提升至5年前的10倍，加上台灣政府訂下預計於2050年停售燃油車的目標，顯示顧客對於新能源車款的迫切需求，成為汽車產業所面臨的更大挑戰；而隨著消費型態的改變與新技術成熟，與MaaS有關的移動服務拓展，更是全新的領域及使命，必須更積極提早準備。

黃南光表示，三年來共同面對了許多挑戰，全球Covid疫情、缺車、防疫險理賠等大環境變化，對集團的營運及業務造成了不小的衝擊，所幸在所有董事、全體同仁的齊心協力下，和泰才能一再地突破難關，否極泰來。

回顧2022年，黃南光表示，雖然受到減產影響，但受惠於各車廠的國產車款仍保有一定的產量，全年總市場約為43萬台。TOYOTA在全新Town Ace導入後，成功切入輕型商用車級距，COROLLA CROSS及RAV4雙車型，更是分居全市場銷售冠、亞軍，且市占率也達到28.7％，創下近年來的新高點。

豪華車方面，Lexus則適逢來台25周年，在RX、NX、UX、ES等出色商品的帶動下，繳出19327台的成績，整體市占來到20.5％，成為豪華汽車總代理銷售NO.1的品牌。HINO商用車方面，3.49噸以上市場登錄7491台，市佔率32.4％，贏得商用車總市場銷售冠軍二連霸。售後服務方面，Toyota小型車及輕型商用車總服務台數223萬台，總收入超越186億元，創下歷年新高。

MaaS相關業務上，不僅iRent累積超越百萬會員，yoxi車隊更擴展至全台11個縣市，Hotai Pay、Hotai Points的推出，也開創了移動服務的全新里程碑。也在全球ESG永續發展浪潮下，對社會責任的實踐成果也受到更多肯定， 除了持續獲得TCSA台灣企業永續獎外，今年更榮獲行政院國發會所頒發，國家最高等級的「企業永續發展獎」

黃南光表示，這些亮眼的經營成果，都要感謝董事們的支持與指導，以及在座各位的努力才能達到。來年缺車問題可望逐步減緩，憑藉著TOYOTA、Lexus、HINO強勢的品牌與商品，明年的表現令人十分期待，也相信和泰集團在2023年，可以迎接春暖花開，創造更亮眼的成績。