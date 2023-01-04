《民視第一發發發》舞蹈PK單元，8點檔女團邀請到郭亞棠、謝京穎、波波蓁以及胡嘉愛性感演出，4個人異口同聲都說腿上都是大大小小瘀青，而且練舞時間完全喬不定，都是只能在半夜練舞。

拍攝《市井豪門》的謝京穎提到自己是啦啦隊出身，但這次舞蹈要很「慢」的耍性感，還很多趴在地板的動作，對習慣快節奏的她人來說真的超級大考驗，很怕「卡卡」的。參加很多年的郭亞棠更是感動說，每年跟民視大陣仗的這樣表演，這才有過年的感覺，覺得練舞很累但是有滿滿的幸福感。

波波蓁（左起）、謝京穎、郭亞棠、胡嘉愛。（民視提供）

8點檔演員胡嘉愛說這次是她人生第一次參加過年特別節目，心情緊張又興奮，自認「肢體殘障」的她，很怕跳起來會看起來很忙，也特別感謝小老師「波波蓁」一個動一個動作作慢慢教她，不然她很怕自己要「迷濛」的樣子會很像打醉拳。

身材火辣的波波蓁說自己是裡面身材最嬌小的，只能搭恨天高的鞋子來挑戰舞蹈，但覺得練舞這些都不難，最難的是要教胡嘉愛跳舞，手把手的調整舞姿，也讓她們培養出好情誼，把在戲劇上看不到的一面在除夕夜讓觀眾看得過癮。

對於PK八點檔男團吳東諺、傅子純、劉奕、曾子益會不會擔心4位8點檔女神都放話會讓他們看不到車尾燈，率直又爆笑的一面逗得全場哈哈笑。