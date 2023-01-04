在南投租3樓套房的蔡姓男子，2021年間網購玩具槍及研磨機等工具，改造成具殺傷力的1把手槍及115顆子彈藏放。不久，蔡赫然發現大批警力衝進樓下緝毒，他嚇得要往外丟槍滅證，不料反被警發現查獲。一審依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》判7年10月，併科罰金15萬元；二審改判4年8月，併科罰金10萬元，可上訴。

中市警方偵辦張男涉販毒案，循線追查得知他租住南投縣1處2樓套房，警方2021年9月18日持搜索票前往查緝，調派2人在建物外圍蒐證，以防丟毒滅證，警方搜索查扣到安非他命、海洛因等毒品；帳冊、夾鏈袋及吸食器等證物。

租住該棟建物3樓的蔡男，赫然發現員警到樓下抄毒，他擔心東窗事發，嚇得將槍放進肩包，企圖往樓下丟滅證。豈料，眼尖的蒐證員警發現，察覺可疑追上3樓搜索，竟槓上開花，再獲一起改造槍彈案。

警方以持有搜索票整棟皆可查看為由，要求搜索住處，蔡男容認讓員警進入，警方掀開冷氣隔板發現1肩包，詢問裝放何物？蔡直接答覆是「槍」，警方查扣經鑑定後具有殺傷力的1把改造手槍及121顆改造子彈，還有小型模擬槍1把及改造零件與工具一批。

蔡男坦承改造槍彈，但辯稱，只是一時出於好奇製造，並未拿來犯案，請求審酌減刑。一審法官認定，改造槍彈動機是出於好奇，並無可憫恕之處，在警方發覺犯罪時才自白，不符合自首要件，且認定查扣物具有證據能力，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例判》判刑7年10月，併科罰金15萬元。檢方與蔡男都提起上訴。

二審法官認定，警方搜索行動違背法定程序並非重大，應認為涉犯罪緊急情況，且查獲槍彈具殺傷力、子彈數量多，依刑事訴訟法158條規定，均衡維護公共利益，認定具有證據能力；蔡男在警方查獲前先自白，符合自首要件，但在警查獲肩包，被迫情勢才自首、槍彈對社會造成重大威脅，且子彈多，刑度不能折讓太多，判決撤銷原判，改判徒刑4年8月，併科罰金10萬元。

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