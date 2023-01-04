有些人與他人爭吵時，沒有馬上解決問題，就會把怨氣記在心裡，不過有的人則喜歡直接表明。《搜狐網》近日分享3個與人發生爭執後，能迅速與對方和好的星座，他們脾氣來得快去得也快，與人吵架就會馬上解決，絕對不會把埋怨放在心裡，甚至是記恨對方。

1、射手座

射手座待人接物隨心所欲，有話就直說，個性不做作，絕不隱藏自己的缺點，認為優缺點都是自己的一部分，工作上犯錯時，他們也不會模糊帶過，想要隱瞞錯誤，反而會主動認錯，絕不逃避責任，也不會替別人背黑鍋，因此若是與人發生爭執，射手座一定會馬上與對方說清楚，把事情解決才安心。

2、獅子座

獅子座個性很直，無論遇到什麼事或人，都不會掩飾自己的情緒，與他人吵架時，他們會直接表明態度，當下一定會把事情講開，雖然獅子座的情緒易受人挑撥，不過他們也容易被哄，對方只要將態度放軟，獅子座原本憤怒的情緒就會轉為平和，有時比起事情的對錯，他們更難接受不被認可，為證明自己的價值，因而為對錯而戰。

3、牡羊座

牡羊座對任何事都充滿好奇，所以不喜歡記小事，尤其是負面情緒，有時與別人發生爭執，甚至吵到天翻地覆，兩人幾乎是撕破臉，但時間久了，牡羊座就會忘記兩人的嫌隙，看到對方時還是會自然地打招呼，而且他們的脾氣來得快去得也快，只要發洩完情緒，就能馬上恢復，若有人想與他們冷戰，也非常困難。