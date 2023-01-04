導演葉天倫率金馬影后陳淑芳、隋棠、陳昊森、邰智源等演員，4日出席賀歲片《詐團圓》記者會，陳淑芳自己爆料，她拍這部片時，因為工作很多天，穿內衣鋼絲勒得胸部很不舒服，隔天索性就穿沒鋼絲的內衣來拍，結果當天她的戲，恰好要跟飾演女兒的謝瓊煖、兒子鍾承翰、孫子陳昊森有肢體接觸，讓陳淑芳超害羞。

金馬影后陳淑芳這次演出財團CEO。（羅永銘攝）

陳淑芳說有場戲是她暈倒，謝瓊煖要去搖醒她，沒想到正好手按到胸口，她只好拚命忍笑，謝瓊煖今在現場得知這件事，不好意思地說，抱歉不小心襲胸了！接著更邀約陳淑芳過年相揪一起去北投泡裸湯，陳淑芳也大方回說，來啊，誰怕誰！

鍾承翰與陳昊森也有撲倒在陳淑芳懷裡的戲，鍾承翰說當天自己要依偎在陳淑芳胸前痛哭，得知此事，他在現場不停害羞發笑，稱自己完全不知情，陳淑芳也大氣說，都是我兒子跟女兒，哪有什麼關係？

陳淑芳這次演出公司CEO，直呼很爽，角色身上穿戴的珠寶都是真的，要價4千多萬，她超級小心翼翼，連上廁所都要全部先脫下來，電影有到圓山飯店的總統套房拍攝，環境十分高級，除了演員之外，其他工作人員都要穿鞋套才能進入。

女主角隋棠在片中演出美女詐欺師。（羅永銘攝）

而全片的喜劇擔當邰智源，笑說因為自己記不住劇本台詞，就有很多即興發揮，所以對手演員往往都會笑出來，另他這次跟女主角隋棠有感情戲，問他對女神感情的投射有幾分？他形容，外部的情感給予4.5分，內心比較高，但不能到10分，會腦溢血，老人有高血壓。至於隋棠的臉蛋跟身材，邰智源說，有3個孩子還能練成這個身材，很驚艷！