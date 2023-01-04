有騎士拍下警車未禮讓學童過馬路，影片上傳後引發網友批評，新北海山警分局表示將依規定開罰。（WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

新北市海山警分局海山派出所一輛警車，日前行經行人穿越道時，未禮讓行人優先通行，被拍下影片並公布在網路上。海山警分局表示，將依規定處以新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並加強員警教育。

台中市日前發生一起公車行經行人穿越道時，未禮讓行人，撞死一對母子的慘劇，也讓車輛禮讓行人的議題再度引發重視。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」今天公布一段行車紀錄器影片，影片中明顯可以看一輛警車在行經斑馬線時，在未鳴聲、亮警示燈表示執行勤務的情況下，未禮讓要通過行人穿越道的兒童，直接就開過行人穿越道，幸好這兩名兒童停下來讓警車先過，才未釀成意外。

根據影片資訊，這起事件發生在去年12月27日上午，2名學童背著書包要通過新北市板橋區長安街與漢生東路交叉口的行人穿越道時，剛好有一輛警車通過，且沒有要禮讓，學童只好駐足等待警車通過，再確認其他車輛沒有要過後才通過。

新北市海山警分局依據影片車號調查表示，海山派出所的警車於去年12月27日上午7時25分，行經漢生東路193巷，欲右轉長安街331巷時，未暫停禮讓行人先行通過，已違反道路交通管理處罰條例。

警方說，將依規定處以新台幣1200元以上，3600元以下罰鍰。針對本案，將加強教育訓練，宣導員警駕駛車輛應遵守交通法規，避免再有類似情事發生。