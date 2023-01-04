27萬小販和小店家注意，財政部表示，配合農曆春節假期，111年第四季（按季開徵）及112年1月（按月開徵）查定課徵的營業稅案件，繳納期間由原本的112年2月1日至10日，延至2月13日（星期一）至22日（星期三）。

財政部指出，依統計，查定課徵營業稅人共52萬，但其中達應納稅額僅27萬家，因此本次可適用延後改定的即27萬家。

財政部補充，按季查定的是稅率1％的小規模營業人，即平均每月銷售不到20萬元、不用開立統一發票的店家。這次適用的27萬家也多屬於這類商家。

先前疫情期間，財政部對主動申請或主管機關提報的行業提供稅務紓困，財政部指出，在查定營業額部分的紓困有持續提供，但以每季查定額來看，去年第三季已由去年第二季的8.06億元增至8.72億元，隨疫情趨緩、餐飲和服務業也陸續恢復元氣，未來核定稅額受影響比重會愈來愈少，也就是收到的稅會增加。

財政部說明，依加值型及非加值型營業稅法（下稱營業稅法）第40條、第42條第2項及同法施行細則第45條規定，按季（月）查定課徵營業稅案件，稽徵機關原應於112年1月底前填發繳款書送達納稅義務人，繳納期間自112年2月1日至10日止。

考量112年1月20日至29日適逢農曆春節假期，郵局暫停寄送作業，為使繳款書合法送達營業人，並利依限繳納，爰改訂繳納期間為112年2月13日至22日。

另為方便營業人繳納稅款，提供便利商店、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、自動櫃員機、信用卡、電子支付帳戶及行動支付等多元繳稅管道，歡迎營業人多加利用。

財政部提醒，營業人未於112年2月22日前繳納稅款者，為逾期繳納案件，為避免被稽徵機關依營業稅法相關規定處以滯納金（每三天1％、最多10％），籲請營業人注意繳納期限並於繳納期間內繳清應納稅款，以免影響自身權益。