行政院核定從今年元旦起，外勤消防人員的超勤加班費上限從1萬7000元提高至1萬9000元。台南市多位「防火牆連線」議員，今天偕消防員工作權益促進會呼籲市府不要辜負中央的美意，應落實配套，盡速編列給付，並從今年1月1日上路。

市府消防局回應表示，將待中央正式來文後，積極向市府爭取；未來也將繼續朝逐步調降外勤消防人員每月服勤時數、超時服勤時數上限等方向努力，以保障消防人員的健康權。

「防火牆連線」議員李宗翰表示，曾在大選期間號召成立的「防火牆連線」，除了有跨13縣市的候選人簽署承諾書，台南市在地也有10餘位議員順利連任或當選。既然中央調高外勤消防人員超勤加班費的配套已經通過，他們期待地方政府可以從今年元旦起開始就編列給付、提前發放，才不枉中央從善如流的美意。

消防員工作權益促進會理事長黃鈺翔也認為，消防員加班費上限20年來不曾調整，目前中央已同意調高消防員的加班費，未來也將持續爭取調降工時及人力補足，讓消防人員在打拚工作之餘，也有充分時間休息。

據了解，市議會「防火牆連線」成員，包括副議長林志展、議員李宗翰、蔡蘇秋金、陳秋宏、蔡筱薇、穎艾達利、林依婷、朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、沈震東、李宗霖等10多位跨黨派議員。