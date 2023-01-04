財政部去年稅收超徵4500億，其中700億將分配給地方，根據財政畫分法規定，桃園市財政局預估約進帳50億元，預計會在農曆春節前到位，將率先用於市長張善政的老人四節禮金、國中小免費營養午餐、大班免學費和幸福里程30公里等4大福利政見，總計約36億，剩餘14億將依施政所需逐一列入支應。

財政局指出，中央將分配給各地方政府700億超徵稅收，依據普通統籌分配款公式計算，桃園初估可分配到50億，但正式金額會在18日確定，預計會在農曆春節前入市庫，將列入歲入處理。

這筆歲入也讓張善政的福利政見不用另外找財源，市府指出，對於超徵稅收的運用，將依張善政重要施政所需，逐一列入支應範圍並控管，市府也列出重大政策推動的優先順序，其中老人三節及重陽敬老禮金從2000元提高到2500元且不排富約增加10億，可嘉惠33萬3705位長者，預計下周入帳。

國中小免費營養午餐約增加14億，可嘉惠19萬5千多名公私立國中小學生；公立幼兒園大班免費入學政見，不分公私立，都將透過發放大班幼兒每位9000元教育助學金方式實踐，預計所需經費近2億元，可嘉惠2萬2065名幼兒，2項學生福利都會在2月開學起實施。

至於桃園幸福里程30公里，包括微笑單車從30分鐘延長到免費60分鐘（約可騎10公里），與市區公車20公里以內免費2政見，總計約10億，2項政見都只要現有系統轉換即可，將待張善政宣布實施日期。

4大政見總計約需36億，至於1280政策，交通局正在搜集由桃園往返雙北的票證資料，如市區公車、國道客運、機場捷運、台鐵等，來評估有使用通勤月票的需求數量和所需費用，且因該政策牽涉4個城市跟中央負擔比例，桃園會試算後提出，在各縣市版本中求最大公約數找出共識後推行。