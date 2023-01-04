資深藝人白冰冰日前在跨年演唱會，以演歌方式翻唱日劇神曲《First Love初戀》主題曲，網路評價兩極，有人還酸「把初戀唱成失戀」，對此，擅長搞笑模仿的藝人黃豪平不解表示，他認為白冰冰唱得很好聽，並指出許多人一次都沒聽過，就跟著大眾嘲笑，大嘆這是網路社群的病態現象。

黃豪平今(4日)在臉書表示，當他一聽到白冰冰唱《First Love》時，還興奮跟周圍人分享：「欸！白冰冰翻唱欸！好酷！」想不到後來看到網路評論，許多人數落：「白冰冰唱起來像出事」、「怎麼被唱成這樣」，讓黃豪平越來越不解，更質疑起自己的品味。

不過後來黃豪平思考原因後，他發現很多批評的人沒真正看過影片，甚至有朋友說：「我聽了啊，可是看她的表情就真的覺得聽不下去」，他這才知道，白冰冰承受的是他們諧星一輩不斷在經歷的「刻板印象」。

他拿演藝圈人士舉例，藝人LULU黃路梓茵打扮再美，某些場合仍然被男生開玩笑說大腿很粗；小優穿得再辣，依舊被說像女鬼出門；男諧星唱歌再好聽，還是偶爾被開玩笑，唱歌得讓專業的來，彷彿只因為諧星的任務是娛樂大眾，不管做什麼都只能被取笑，如同白冰冰以演歌呈現流行歌曲，哭腔則加強了《First Love》的滄桑就備受抨擊，但如果放下成見去欣賞，挑不出什麼毛病。

最後黃豪平也強調，任何人都可以喜歡或不喜歡，但如果發現不喜歡是來自於別人的印象，甚至因為「跟著嘲笑好像比較容易融入大家」，那就要提高警覺，因為可能逐漸失去自我對美的感知能力，更直說或許是現代社會默默在蔓延的心理疾病。