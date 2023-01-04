日本快時尚品牌UNIQLO是許多人買衣服必去的店家之一，不過一名女網友抱怨，日前她買了一件發熱衣，從包裝來看是黑色素面，回家打開後才發現竟然是五顏六色的聯名款，讓她又好氣又好笑，直說：「X！被騙了」。照片一出引來熱烈回響，甚至還有人開玩笑說是「濟公配色」。

原PO在論壇《Dcard》以「被UQ發熱衣欺騙」為題發文表示，日前逛街時，發現UNIQLO某款高領發熱衣有促銷活動，打折後一件不到600元，讓她興奮地立刻拿了一件去結帳，從原PO分享的照片可見，發熱衣的外包裝標示著「Black」。

但原PO回到家把包裝拆開一看，瞬間氣得狂罵髒話，因為發熱衣只有中間身體的部分是黑色，領子和袖口都是芥末黃色，右手袖子是藍色，左手袖子則是深灰色，衣服下擺甚至是藍綠色。「X！感覺自己被騙了！」原PO表示，在店面購物時不好意思拆開來確認顏色，現在只能自認倒楣。

女網友回家拆開包裝後才發現，原本以為全黑的發熱衣，竟是色彩繽紛的聯名款。（圖／當事人授權使用）

照片曝光後，許多網友不禁大笑，紛紛回應，「超好笑瘋掉」、「超醜的，哈哈哈哈夭壽」、「往好處想，還好你只拿一件」、「謝謝你我真的快笑瘋」、「我真的沒勇氣穿出去」、「跟我一樣啊！打開發現根本濟公配色」。

不過有網友指出，這其實是聯名款的衣服，包裝上有明確標示，「算是高手才有辦法拿來穿搭用」。另外，還有人提醒，UNIQLO的發熱衣並沒有被列為貼身衣物，30天內仍可以退換。

▍本圖文經網友@helloqwq授權，轉自論壇《Dcard》。