財政部預估2022年全國稅收將超過預算數約4,500億元，近日除引發還稅於民發現金的議題，外界也質疑財政部預算編列是否「過低」、「不精確」。對此，財政部4日指出，主要是近年國際情勢變化太快，未來除更精進蒐集資料，也不排除導入AI（人工智慧）來讓預算編列更精準。

財政部說明，以111年度營所稅預算來說，是在110年的年初就開始編列，且編制時已把數據拉到比110年的實徵額還高，可是沒想到上市櫃公司的營收和獲利「實在是超乎預期」，財政部也意料不到。

財政部強調，預算主要都是依國際情勢、經濟成長率和企業預估獲利等數據盤基礎來編列，但當時的數據，到概算、和立法院溝通、立院通過到執行，可能時空背景都出現很大的落差，未來除了會更廣泛且即時蒐集數據，導入AI也有助提高精準度。

但財政部也提醒，目前國際情勢仍充滿變數，如果把預算數訂得過高，屆時無法達標，可以想見，政府的負債就會增加，這部分財政部也一直在和立法院協調。