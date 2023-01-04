國民黨新竹市副議長余邦彥在本屆新竹市長選舉前1周，公開轉向支持民眾黨高虹安，引發棄保風波。新竹市消防局明將舉行義消總隊第9任總隊長布達儀式，據悉余邦彥將接任新竹市義消總隊長，而市長高虹安屆時也會到場主持布達儀式，並授予總隊長聘書。
據了解，除了義消總隊長異動外，新竹市民防總隊長將由議長許修睿接任，義警大隊長由鄭日省接任、義交大隊長由陳世明接任，市警局則預計將於下周舉行布達典禮。
國民黨新竹市副議長余邦彥在本屆新竹市長選舉前1周，公開轉向支持民眾黨高虹安，引發棄保風波。新竹市消防局明將舉行義消總隊第9任總隊長布達儀式，據悉余邦彥將接任新竹市義消總隊長，而市長高虹安屆時也會到場主持布達儀式，並授予總隊長聘書。
據了解，除了義消總隊長異動外，新竹市民防總隊長將由議長許修睿接任，義警大隊長由鄭日省接任、義交大隊長由陳世明接任，市警局則預計將於下周舉行布達典禮。
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