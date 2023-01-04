大陸一名正妹網紅水滴果果，從事空服員的關係也讓她擁有各種不平凡經驗，其中她藉著一篇與武打巨星成龍的合照，透露被要電話和地址，造成網友熱議。事隔近一年，水滴果果近日竟表示自己到醫院做手術，「體驗孤獨最高級」，還PO出穿著病患服的憔悴照，但網友細看秒吐槽「動手術化濃妝？」

水滴果果2日在微博發文「體驗了把孤獨最高級」，分享自己一個人去做需要全身麻醉的手術，還上傳穿著病患服躺在病床的模樣，以及等待動手術前在門外的狀況；另外還補上一張網路瘋傳的孤獨量表，還說自己差一個人唱KTV沒體驗，出院準備去完成它。

水滴果果日前曬出自己到醫院做手術的照片。（圖／摘自水滴果果微博）

不少粉絲留言關心水滴果果現況，好奇她怎麼消失好久，還有發生什麼事得進醫院動手術，她本人也一一回覆，「消失一個月幾乎都在居家隔離」、「做了個不大不小的手術，鼻竇炎，鼻炎」。但也有一些網友細看照片，發現水滴果果要動手術還化濃妝有點不合常理，還表示「沒有人給你簽字，哪個醫師敢給妳做手術」，她也立刻解惑，「手術的時後找個朋友門口給簽個字，妳全程也看不到，住院都封閉管理，術後都自己」。

水滴果果2022年3月在微博曬出與成龍的合照，大讚對方很NICE，更透露「還要了我地址電話，說要給我們寄禮物」，覺得成龍相當平易近人；原本外界都懷疑成龍會不會另有所圖，但水滴果果事後澄清，成龍真的有寄禮物給她，是他的親筆簽名自傳書。不過，水滴果果的話網友都不買帳，她最後只好把與成龍合照的貼文刪除。