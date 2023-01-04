公平會4日指出，北大欣股份有限公司不當使用競爭事業的產品名稱「馬可貝里」作為關鍵字廣告，整體觀察易使人誤以為「馬可貝里」與「羅特麗」等兩磁磚品牌具有一定關係之效果，以增加自身網站到訪及成立交易的機會，為榨取他人努力成果之顯失公平行為，且足以影響交易秩序，違反《公平法》規定，處50萬元罰鍰。

公平會表示，事業單純購買他事業的名稱、商標或其他營業表徵作為關鍵字廣告，如有助於提供網路使用者更充分實用的資訊、降低搜尋成本等社會利益，並未違反《公平法》，但如果關鍵字廣告呈現的整體內容，有使人誤以為兩者屬同一來源、同系列商品或關係企業，將無助於消費者獲得更充分正確資訊及降低搜尋成本，倘足以影響市場交易秩序，則違反《公平法》第25條規定。

公平會指出，調查後發現，北大欣公司在2021年7月14日至2022年2月24日間，使用競爭事業的產品名稱「馬可貝里」作為關鍵字廣告，並將「馬可貝里」關鍵字廣告設定「關鍵字插入」功能，導致網路使用者於Google網站搜尋「馬可貝里」時，除出現北大欣公司的關鍵字廣告外，標題呈現「歐洲風格馬可貝里—羅特麗仿紋磁磚」等併列文字。

公平會進一步指出，然而網路使用者點擊後，卻是連結到北大欣公司的「羅特麗」磁磚網站，並未查到「馬可貝里」磁磚相關資訊。因為北大欣公司關鍵字廣告的整體呈現方式，容易使網路使用者誤認「羅特麗」磁磚與「馬可貝里」磁磚等兩品牌屬同一來源或同系列商品，增加「羅特麗」磁磚被到訪及成立交易之機會，同時減少「馬可貝里」磁磚接觸潛在交易相對人之機會，足以影響市場交易秩序且違反《公平法》規定。

公平會呼籲，廣告主無論是自行管理或透過代理商刊登關鍵字廣告，除應充分瞭解廣告平台的相關規範內容外，在使用「關鍵字插入」功能時，應先檢視注意廣告文案整體呈現方式，是否包含競爭事業的公司或產品名稱而有使人誤認可能，以避免違反《公平法》之疑慮。