綠色和平等15個環團今日抗議「用電大戶條款」管太鬆，經濟部表示，已有8成納管用電大戶選擇3年內達標，今年底前完成使用10％綠電義務。統計這8成中，選擇自建光電比例有43％，過半採用對外購買再能源憑證。另外，年底前經濟部將公告擴大用電大戶強制綠電對象，不過環團所提800瓩就納管衝擊層面太大，可能不會一次降低那麼多。還有就是義務使用10％綠電比例可能提高。相關基準下修、比例提高多少，都尚須研究。

經濟部在2021年實施「用電大戶條款」，將契約容量5000瓩以上企業納管，約有300多家大戶須在5年使用10％綠電，給予「四選一」方案彈性達成。包括自設再生能源發電設備、裝置儲能設備、購買再生能源憑證，以及最消極的繳納代金了事。

當時設有「早鳥優惠」，條款公告前已裝設綠能發電者，可先獲20％容量扣減獎勵。另選擇三年內裝完者，再給減免20％，也就是前兩項條件都符合的企業，使用綠電比例可降到僅6％。但等到第四年才完成只給10％折扣，比例只能優惠降到9％，第五年無減免。

但綠色和平今天抗議，針對台灣五大傳產集團屋頂光電盤查後，發現過半企業均採購買憑證方式，屋頂光電設置率低於4％，要求經濟部嚴管用電大戶。

經濟部能源局表示，按規定，用電大戶應於第2年，也就是2022年申報執行計畫書，基於早鳥優惠，這5000瓩以上用電大戶有8成選擇3年內完成，也就是今年底達到。依照其所提計劃，要自設再生能源發電設備者有412MW，占比43.6％；購買再生能源憑證492.2MW最多，有52％。選擇設置儲能設備僅4.4％。至於其他2成則不提早，只想2025年完成。

對於環團要求嚴管企業要求提高自設綠能比例，能源局指出，我們也希望越高越好，但必須考量產業有的已經裝設過，已經找不太到地方裝，或是沒有太多屋頂，這些困難無法強迫，只能儘量輔導。

對於環團要求將強制綠電管制對象下修到800瓩，能源局說，如此影響到5000到6000戶。這不能僅是劃一條線，說多少已上容量都要納入，而必須去研究實際影響面？可裝置空間有多少？以及首期5000瓩這些大戶四選一的試辦結果，綜合去考量。

經濟部年底前會公告二期義務用戶契約容量、義務裝置容量比例新標準，前者預計會下修目前5000 瓩標準，至於是到3000瓩、1000瓩，或是到800瓩，目前無腹案。後者綠電義務裝置量10％可能提高，兩者標準都需要調查綜合分析後才能決定。