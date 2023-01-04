還稅於民相關話題備受各界熱議，行政院長蘇貞昌今（4）日宣布，超徵稅金其中1400億元要讓全民從小到老共享經濟成果、每人發放6000元。但對於超徵的4500億元中，只有1400億規劃發放現金，也引來許多批評聲音。對此，前立委郭正亮直言，蔡政府現在會飽受批評，是因它愛吹牛，結果「吹牛吹過頭被噎死」。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》解釋，民進黨政府一再吹牛、說自己超徵，可是超徵不等於盈餘，還要再算超支的部分，而實際上，政府的超支是2兆多，理論上沒有盈餘，但民進黨一再宣稱自己超徵，才引發民眾「為什麼只有今年還稅」的質疑，進而引爆民怨。郭正亮也質疑，政府「超支為什麼不去講」？

郭正亮痛批，蔡政府既愛玩民粹，也愛吹牛，而民進黨立委們也跟著吹牛、喊「還稅於民」，結果到最後，蔡英文發現財政有很大破洞，若不補洞，健保費今年可能要再加徵，「大家之後怎麼選？」因此才宣布，要用超徵的4500億去補勞健保和台電的破洞。

郭正亮感嘆，台灣民主政治的水平真的很幼稚，全世界都發現金，就只有蔡政府多花了印刷費發「X倍券」，當時面對質疑聲浪時，更說一堆理由，到了輪到換蔡政府要發放現金的現在，又「掰另一堆理由」。郭正亮除痛批，真的「聽得快吐血」，也直言，蔡政府給人不誠實的感覺。