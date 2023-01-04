針對還稅於民、普發現金的熱議，行政院長蘇貞昌今(4日)鬆口表示，超徵稅金其中1400億元要讓全民從小到老共享經濟成果、每人6000元，希望在農曆過年後可以給全民新春祝福，另針對低收、中低收入戶今年也加碼，規畫在農曆過年前為低收入戶每人加發750元，中低收入戶每人加發500元。但前立委蔡正元則批中央政府東扣西扣、愛跟老百姓斤斤計較，他疾呼：「不行！全民發還超收稅金，現金每人一萬元，一毛不能少！」

蘇貞昌今(4日)針對還稅於民、普發現金回應表示，行政院雖然在年假中，但各部會仍一起開會研擬相關政策，要落實蔡英文的3點裁示，最後決定1800億元將預留400億元應付不時之需，其餘1400億元讓全民從小到老共享經濟成果，每人6000元，相關法源和應該怎麼發放的軟體設計，各部會正在盤整中，預算編列必須有很綿密的作業，目前也在進行中，定案後行政院會送立法院審議、同意，希望開春後可以給全民新春祝福。

「一萬元一毛不能少！」蔡正元3日在臉書發文提到，蔡英文和蘇貞昌在民意浪潮的壓力下，終於屈服要還稅於民。但卻要東扣西扣，只能每人發七千元（3日當時風聲），還要在春節過後。「幹嘛？蔡英文和蘇貞昌，這麼愛跟老百姓斤斤計較。」

蔡正元指出，11月2日，他率先在臉書上發布稅金超收4000億元的消息，並公開呼籲民進黨政府過年時全民發現金，每人一萬元。11月15日，國民黨籍立委李貴敏質詢民進黨政府要不要發現金，蘇貞昌顧左右而言他。12月4日，周玉蔻跟進要求發現金，每人一萬元。國民黨團要求發現金，王鴻薇呼籲還稅於民，吳怡農招架不住。接著，民進黨團也接著要求發現金，1月1日蔡英文拒絕發現金；1月3日蘇貞昌和蔡英文屈服。

「還要東扣西扣？不行！」蔡正元疾呼：全民發還超收稅金，現金每人一萬元，一毛不能少！