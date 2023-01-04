高雄市警察局今發布局長林炎田上任後，首波重要警職二線四星副分局長人事調整。市警局表示，此次調入人員平均年齡為45歲，為警局注入新血、幹部年輕化及培養未來重要警職接棒人選。不久過後，將有不少高階警官要退休，勢必會有更大幅度變動。

此次調整為林園分局副分局長吳俊諗調任仁武分局副分局長、湖內分局副分局長張明彰調任林園分局副分局長，旗山分局副分局長黃國峰調任湖內分局副分局長，而新竹市警察局保安警察隊隊長呂宏鈿則調任旗山分局副分局長，內政部警政署秘書室專員蔡維展調任六龜分局副分局長。統一訂於9日辦理交接。

高雄市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，就副分局長交流職缺2缺，參據各適任人選的品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務歷練及適才適所等考核情形通盤檢討，經報奉市政府及內政部警政署核定。此次調入人員平均年齡為45歲，為警局注入新血、幹部年輕化及培養未來重要警職接棒人選。