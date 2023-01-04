網通大廠明泰科技（3380）4日公布2022年12月合併營收為36.46億元，年增31.41％；累計2022年全年合併營收為336.34億元，年增20.72％。不論是12月當月或是2022全年營收，皆創下歷史新高紀錄。

受惠於缺料緩解、大陸解封，進而帶動12月及2022全年整體營收表現成長，除了原有市場的持續深耕外，明泰也朝歐洲、亞太及南美洲等地區新市場揮軍，帶動營運成長。

在產品方面，明泰集團也將陸續推出新品如5G小型基地台、Wi-Fi 6網路延伸器（Extender）產品、DOCSIS 3.1纜線路由器搭載Wi-Fi 6產品、高階交換器及PC-Camera等產品，低軌衛星方面也積極佈局；在生產產能方面，供應鏈情況已逐漸緩解，既有的越南廠營運已上軌道；加上越南新廠也即將投入產能，再搭配原有台灣及大陸的生產據點，使明泰擁有彈性、多元化的生產據點優勢，強化企業長期競爭力。

明泰與子公司仲琦科技（2419）及互動國際（6486），在新產品、新領域的開拓上皆有所斬獲，面對2023年大環境的挑戰，明泰仍對今年整體發展抱持審慎樂觀，將可持續力拼成長動能。