疫情稍歇，全球通訊領導廠商啟碁科技（6285）為布局新年度的成長，決定前進CES 2023，實體展示通訊、車用、天線設計、智慧家庭與加值軟體之全方位垂直整合解決方案，啟碁透露，今年展出亮點包括Wi-Fi 7概念驗證實現、5G開放架構場域解決方案和先進智慧感測技術。

鎖定消費和企業用戶市場需求，啟碁積極投入Wi-Fi產品軟、硬體研發，並於2022年上半年率先於台展示第一個Wi-Fi 7企業級無線基地台（EAP）樣品機，藉由Wi-Fi 7技術領先的優勢，持續擴大產品組合，提供完整解決方案。

啟碁表示，能大幅提升用戶體驗品質的Wi-Fi 7家用路由器現正在開發中，該款Wi-Fi 7家用路由器係經由Wi-Fi 7企業級無線基地台整合多重鏈結運作（MLO1）和搭配軟體的三頻感應天線（scanning radio），得以同時聚合2.4/5/6 GHz三頻道通段，可即時搜尋附近訊號，自動切換通道降低干擾，維持良好網路品質和資料運輸不中斷，大幅降低延遲與干擾。此外，Wi-Fi 7家用路由器採用的4K QAM2 可提高數據傳輸速率20％，讓家庭影音串流更高速、更穩定。配有LAN端2.5 GbE和WAN端10 GbE的同時，也藉由星網特性增強訊號覆蓋範圍。

在5G端對端開放架構解決方案部分，啟碁提供了包括i-Router、FPGA-based RU（Radio Unit）、SmartNIC、5G slim server及系統管理軟體，通過臺灣國家發展委員會與臺灣最大電信商中華電信測試認證。除了藉此打造自家高速且安全的工業4.0智慧工廠，啟碁也加速了客戶5G開放是網路於製造、醫療、教育和娛樂等四大類場域概念驗證的實現，例如為臺灣的公立醫院、知名國立大學客製其專屬5G專網、與臺灣電信商合作，在機場捷運打造3D沉浸式體驗環境，並於城市電競活動提供高速低延遲的5G聯網。

此外，啟碁亦分別針對先進駕駛輔助系統和智慧居家安防推出整合60 GHz雷達感測技術的先進解決方案。在車用面向，裝於轎車內的60 GHz雷達，能精準偵測與辨識車內五位乘員之呼吸或心跳等微小動作。同時藉由雷達可穿透衣物的特性，得以偵測睡眠中被毛毯遮蓋住的兒童或是寵物，加上WNC採用獨家開發的垂直分離演算法（3D point cloud），雷達得以區分成人與兒童，進而有效降低駕駛將兒童或是寵物誤鎖在車上之事故。在居家安防方面，啟碁提出將感測器融合（sensor-fusion）整合至攝影機之創新解決方案，並內建人工智慧偵測軟體，其視覺類神經網路可自動辨識人、車與包裹。再結合60 GHz雷達提供的深度資訊，能即時描繪入侵者的3D鳥瞰路徑圖。熱感應裝置（TMOS）則有效解決傳統紅外線感測器（PIR, Passive Infraed）高誤警率之痛點，大幅降低系統功耗。此新穎攝影機可連結至雲端錄影平台與手機應用程式，提供24/7不間斷的全方位居家安防的同時，兼顧消費者隱私，讓用戶更安心。