YouTuber網紅「NanaQ」崇尚極簡生活，曾自稱不使用衛生棉、化妝品，洗澡也不用沐浴產品，只用清水洗澡，並稱不使用衛生紙如廁，生活習慣引發網友兩派論戰，近日她與藝人薔薔合拍影片，薔薔作勢聞NanaQ私密處，惹對方瞬間淚崩。

薔薔近日邀NanaQ合拍影片，標題為「NanaQ 體驗我的一天 壓力大到淚崩?! 極簡女vs極繁女」，影片中薔薔先是讓NanaQ換上自己的衣服，嘗試不同的造型風格，NanaQ換衣時薔薔脫口而出：「我覺得妳身上一定有些臭臭的味道，因為妳沒洗澡」，雖然NanaQ反駁沒有，薔薔還是繼續問：「有沒有得過PE菌、有沒有得過那個滴蟲、有沒有發臭過？」

薔薔開玩笑稱NanaQ私密處有怪味。（圖／薔薔YouTube）

NanaQ回應自己沒有得過私密處感染，私密處也不臭，讓薔薔不相信直回「不可能妳在騙」，接著強制作勢聞對方私密處，「欸妳真的有怪味耶」，這句話直接戳中NanaQ的淚點，無奈回應「妳不要亂講話」，接著掩面哭泣讓薔薔不知所措，NanaQ背對鏡頭哽咽表示：「可是妳不可以一直這樣講啊，因為網友會一直罵我很髒啊」，她認為自己沒有做錯事情，卻一直被網友攻擊，認為她不洗澡。

NanaQ淚崩。（圖／薔薔YouTube）

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／薔薔YouTube）

薔薔見狀站出來直呼：「之後有誰說她不洗澡的人，就是跟我為敵，她有洗澡，她很乾淨哦，她只是用比較天然的方式，跟大自然接觸的洗澡，大家不可以再這樣說她，她是有洗澡的人，她一點都不髒也不臭」，薔薔最後更大方送NanaQ一罐香水。