本土劇男星徐亨（徐建宇）過去在《意難忘》飾演蔡進炮一角紅遍全台，還勇奪金鐘最佳男配角殊榮，演技備受肯定，但他2012年投資失敗，積欠2億巨債宣布破產，現在靠著直播帶貨、主持活動等還債。2023年元旦，徐亨發文許願新年要好過：「亨哥哉某（知道嗎）…好嗎..求您了…要更拚」。

徐亨2012年經商失敗慘賠10億，因此背上2億天價債務宣布破產。為了早日償還，徐亨更加努力地掙錢，無奈2年多年出現疫情，工作幾乎停擺，好在疫情逐漸轉好，徐亨接了不少助選、主持和尾牙活動等，也有新的戲劇邀約。

2023年首日，徐亨有感而發地許下願望，喊話：「今年一定要好過．．．要更好．．．亨哥哉某（知道嗎）…好嗎..求您了…要更拚，感謝！」獲得網友湧入打氣：「好久不見你囉！看你現在真不錯耶，好好加油吧」、「辛苦你了，但願你過得越來越好」、「期待看到你的演出喔，新年快樂」、「也別太累了！」

徐亨出道43年，是演藝圈實力派演員，長相霸氣的他常飾演反派角色，代表作為拿下金鐘獎的八點檔《意難忘》蔡進炮一角，而他首次出演的影集《台灣犯罪故事－生死困局》今年將在Disney+上線，讓粉絲很期待。