馬修連恩將在1月14日下午1點於台東縣東部海岸國家風景區管理處都歷遊客中心戶外舞台開唱舉辦「THE SOUND FROM TAIWAN馬修連恩來台25周年音樂會」，邀請海外音樂家小提琴手Alana Martinson、吉他手Elijah Bekk以及加拿大成音師Todd Hooge與台灣優秀音樂人共同合作，馬修稱他們都是帥哥美女，他們也將在台灣多待幾天，好好走訪美麗寶島，馬修推薦一定要品嚐麻辣鍋。

馬修來台25周年音樂會吉他手Elijah Bekk。(新視紀整合行銷提供)

馬修連恩表示「很期待這次紀念音樂會慶祝活動！更期待在現場可以看見樂迷朋友」尤其找來許多音樂好友共同參與，包括笛簫音樂家黃殷鐘、二胡音樂家周以謙、鼓手陳紋瑋、薩克斯風樂手楊曉恩、貝斯手葉俊麟以及打擊樂手吳政君，以大型音樂編制方式演出，邀請樂迷免費入場。

馬修來台25周年音樂會演出嘉賓陳明章。(新視紀整合行銷提供)

音樂會特別嘉賓邀請到馬修一直很欣賞的台灣音樂人陳明章與金曲客語歌后米莎。馬修欣賞陳明章用音樂講台灣的故事，尤其是愛流浪的生活態度。而與米莎之前在桐花音樂會同場演出，也曾到她居住的農村家鄉拜訪，聽著米莎從都市回鄉故事，望著當天下雨的窗外，就好像亙古不變的水循環一般，雨滴成河，水蒸氣凝結成雨，猶如旅程出發再回歸，帶領著她在自己傳統客家語中，找到自己獨特的聲音，並獲得金曲獎的肯定，讓馬修十分敬佩。