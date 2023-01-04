上曜(1316)去（2022）年除總銷14億元「梅菲爾」交屋入帳外，先前封盤三年、於預售開賣時銷售率達4成的「湖美帝璟」也於9月陸續交屋入帳，前三季營收年增翻倍，達19.56億元，營業利益1.8億元，淨利1.59億元，比去年同期轉虧為盈，EPS 0.8元。前11月營收21.71億元，年增126％，獲利動能活絡推進。

上曜表示，「湖美帝璟」已售未交屋之合約收入剩餘6億元，且剩下6成的餘屋預計今年第二季公設完工後重新開賣，在成本與費用早已投入控制、單坪房價隨著房地產市場進一步推升、交屋進度如預期下，2023年營運、獲利可望展現強勁成長態勢。

上曜集團布局大台南地區建案共14案，排除2023年可能達完工個案外，其餘在手線上個案共9案，總銷金額從今年初的350億元上調至目前376億元。在成本與費用早已投入控制下，有機會創造公司未來6年之營運穩健成長，其中，位於九份子－湖映白目前最新進度已進入安全支撐中間柱完成之施工階段。

上曜透露，台南國際級低碳示範的九份子重劃區推出的35樓高建築、湖映白建案為台南最高景觀住宅大樓，訴求青年朋友買得起的小坪數豪華精品宅，推出後銷售率已突破60％，以高資產客戶、新婚夫妻等購屋族群占比最大宗。

上曜認為，未來房市投資客將逐漸退去，剛性需求消費者成為耕耘主力。除將以多年打造精品豪宅之品牌力，深化台南地區房市，營運觸角也擬進一步延至高雄、台北等地，並鎖定都更危老建案類型，儲備長期營運成長添活水。