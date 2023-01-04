關懷社會上孤苦無依的孩子，台中市民賴建川17年前發起「許你一個溫暖的年夜飯」圍爐活動，每年農曆春節前陪伴兒家孩子，今年邀請100多位孩子參加，場面溫馨且熱鬧；賴建川表示，每年都有新的贊助者加入，透過活動希望帶動社會上善念的循環，讓善的雪球越滾越大。

今年「愛讓微光亮起來－許你一個溫暖的年夜飯」活動4日晚間在寶麗金餐廳舉辦，有上百名來自兒家的孩子參與，其中，就讀春安國小的一對兄妹出身單親家庭，平日在陽光婦女協會課照班學習，兄妹倆的母親帶著他們提前與賴建川圍爐，開心向賴建川說「賴叔叔，謝謝您！」提到舉辦活動的源起，賴建川說，2006年的兒童節前夕，有朋友提到許多兒童之家孩子連麥當勞都沒吃過，當時感到很心疼，趁著兒童節邀請他們共享麥當勞；2017年開始合併舉辦年前圍爐，這麼多年下來，有些孩子已經長大出社會，也懂得回饋、希望來幫助其他孩子，形成善念循環。

賴建川舉例，因家庭變故、國小就被安置在兒童之家的「小嘉」，升上大學後無法繼續留在兒童之家，決定加入迎曦教育基金會「逆風飛翔：青少年自立築夢計畫」，並持續參加圍爐活動，「小嘉」說，圍爐的溫馨氣氛是他過去不曾擁有的經驗，很感謝賴叔叔讓他感受社會溫情。

台灣陽光婦女協會理事長、迎曦教育基金會董事沈瑞鳳表示，賴建川多年來鍥而不捨的陪伴這些孩子，讓弱勢家庭感受社會溫暖，相當感謝他的善行善舉，也期盼讓善的循環持續擴大並延續。